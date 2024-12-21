Удари по Харкову та Запоріжжю: головні новини ночі 21 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Унаслідок ударів безпілотниками по Харкову постраждали восьмеро людей, у тому числі 12-річна дитина Читати далі –>
- Курахове: ворог контролює основну частину території міста - військовий оглядач Читати далі –>
- "Шматок дрона влетів у вікно, прямо на мій матрац": очевидці розповідають наслідки атаки на Запоріжжя Читати далі –>
- Стало відомо, скільки цивільних вбила Росія від початку повномасштабного вторгнення - ООН Читати далі –>
- США в ООН звинуватили Китай у вирішальній ролі в допомозі РФ у війні з Україною Читати далі –>
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