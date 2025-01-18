Удари по Києву та Запоріжжю: Зеленський відреагував на ворожі атаки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю.

Про це він написав у Телеграм.

"Під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. Відомо про чотирьох загиблих і трьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Під ударом було Запоріжжя. Відомо про десятьох постраждалих, інші люди можуть перебувати під завалами. Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що "всі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари".

Нагадаємо, що 18 січня ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю двома балістичними ракетами. Ворог ударив по середмістю обласного центру. 10 осіб поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Удару зазнав і Київ. За останніми даними, троє осіб загинули. Все про ранкову атаку читайте у новині.

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