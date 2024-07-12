Удари по Київській ГЕС та Канівському водосховищу: експерт пояснив, що стоїть за погрозами Кремля

За його словами, РФ може розраховувати влаштувати на вказаних об’єктах диверсію.

Російське політичне керівництво продовжує психологічний тиск на українців. Зокрема, заявами про можливі провокації на Київській ГЕС та на Канівському водосховищі.

Про це в ефірі “1+1” повідомив військовий експерт Михайло Самусь.

"Продовжується психологічний тиск на українців. Пам'ятаємо, навіщо вони били по "Охматдиту", навіщо вони все це роблять – штовхають нас до переговорів, намагаються створити отой дискурс всередині українського суспільства, що "може вже достатньо, може вже треба припиняти, тому що ми нічого не можемо зробити". Росіяни можуть бити по лікарнях, можуть вбивати дітей, можуть підривати греблі, ГЕС і так далі. Тому це класична ІПСО... Звісно, вони можуть спробувати бити по будь-яким ГЕС, будь-яким інфраструктурним об’єктам – наша ППО буде працювати”, — наголосив Михайло Самусь.

За його словами, РФ може розраховувати влаштувати на вказаних об’єктах диверсію.

“Якщо вони звинувачують, що це буде начебто провокація української сторони. Тому я думаю, що це все ж таки інформаційно-психологічна операція, спрямована на формування розколів у нас в суспільстві”, — підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Путіна лякають провокаціями щодо Київської ГЕС та Канівського водосховища.

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