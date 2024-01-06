Удари по командних пунктах у Криму: на півострів прибувають “спецборти” РФ — “АТЕШ”

Після влучання українських ракет по командних пунктах Росії в окупованих Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону “Росія”, який забезпечує перевезення високих посадових осіб РФ.

Про це повідомили в суботу, 6 січня, у партизанському русі “АТЕШ”.

“За останні кілька днів було зафіксовано прибуття кількох літаків зі “спецбортами”. Ймовірно, це представники генштабу та головного управління ФСБ, метою яких є покарання відповідальних, призначення винних і пошук “зрадників” за провал в обороні, - припустили українські партизани.

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Льотний загін, який обслуговував рейси, безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента РФ Володимира Путіна.

“Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами СОУ по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові. Сьогоднішній удар по летовищу в Новофедорівці підтверджує цю проблему в черговий раз”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, після влучання у командний пункт зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей “свій-чужий”, що може призвести до “дружнього вогню” росіян по власних цілях і відкриває вікно можливостей для наступних ударів Сил оборони України.

Нагадаємо у ніч проти 6 січня українські Збройні сили уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Раніше, 4 січня, українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

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