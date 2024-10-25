Удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС, — МАГАТЕ

На запит України команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в межах роботи Агентства з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Спеціалісти Агентства аналізують наслідки фактичного та потенційного пошкодження підстанцій, які постачають енергію за межами АЕС.

"Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека чинних АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація щодо цього останніми місяцями стає все більш нестабільною", — йдеться у звіті МАГАТЕ.

У понеділок 21 листопада МАГАТЕ продовжило місію на критично важливих для роботи АЕС підстанціях. Це стало результатом переговорів з керівництвом МАГАТЕ за участі президента Володимира Зеленського.