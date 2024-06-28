Удари по місцях зберігання "Шахедів" в РФ: розвідка Британії оцінила наслідки

Останнім часом Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великобританії у мережі Х.

Британські розвідники наголошують, що Україні вдалося позбавити Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною. Після цього РФ була обмежена в можливості використовувати свою авіацію.

Щоб подолати цей недолік, Росія почала сильно залежати від широкого використання відносно недорогих БпЛА, які використовуються для придушення української протиповітряної оборони і атак на військові і цивільні об'єкти поза межами досяжності артилерії окупантів.

В Міноборони наголошують, що 21 червня Україна повідомила про атаку по 726-му російському навчальному центру ППО на аеродромі Єйськ. Це - одна з п'яти баз, з яких загарбники завдають ударів БпЛА по Україні. Внаслідок удару було знищено 120 дронів різних типів, а також поранено дев'ять осіб.

Розвідка Британії вважає, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до певних перебоїв у здатності Росії використовувати безпілотники для завдання ударів по цілях глибоко на території України з цих місць.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія розосередить свої операції з БпЛА по менш уразливих базах. Отже, вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком ймовірно, що Україна скористається своїми недавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БпЛА на шкоду Росії", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, вночі 21 червня РФ сколихнули потужні вибухи. Дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський. Зокрема, після нічної атаки на аеродром біля Єйська було зафіксовано кілька пожеж.

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