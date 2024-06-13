Удари по РФ з винищувачів F-16: генсек НАТО зробив заяву

Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Зокрема, атакувати з винищувачів F-16. Самооборона не є ескалацією

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в в Брюсселі.

За його словами, союзники працюють над тренуванням українських пілотів та технічного персоналу на F-16. Втім, терміни навчання він не назвав. Столтенберг привітав рішення партнерів дозволити Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю.

"Україна має право на самозахист, і право на самозахист включає також нанесення ударі по законних військових цілях на території російського агресора", - відповів генсек НАТО на те, чи Україна матиме право завдавати ударів літаками F-16.

Він зауважив, що самозахист не є ескалацією і закріплений у Статуті ООН. Столтенберг закликав союзників допомогти Україні відстояти право на самооборону та послабити обмеження.

"Це агресивна війна. Росія напала на Україну. І це кричуще порушення міжнародного права. Відповідно до міжнародного права, Україна має право на самооборону, і право на самооборону також включає завдання ударів по законних військових цілях на території агресора, Росії", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, в Росії оголосили "законною ціллю" F-16 для України за її межами. В Держдумі РФ вказали, що "законною ціллю" стануть аеродроми інших країн, з яких злітатимуть F-16, заходитимуть до повітряного простору України, запускатимуть ракети та повертатимуться назад.

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