Удари по РФ західною зброєю: Зеленський зробив важливу заяву

Удари західною зброєю по військових об'єктах на території Російської Федерації без дозволу союзників є великим ризиком. Зокрема, для подальшої допомоги Україні від партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа.

Глава держави відкидає можливість порушення вето партнерів щодо використання західного озброєння. Втім, така заборона, вважає президент, - "великий виклик, оскільки нам потрібно зупинити ворога".

"Якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів (Без згоди - Ред.), то вони зможуть сказати: "Ми вам більше нічого не дамо". Це ризик", - заявив Зеленський.

За словами президента, він "наполегливо працює" над тим, щоб переконати партнерів дозволити ЗСУ використовувати зброю так, як вони вважають за потрібне. Втім, партнери досі бояться ескалації, каже він.

"Що ви б робили на нашому місці? Наприклад, якби ви знали, що за 30 кілометрів від кордону, в бік РФ стоять ракетні установки. За 30, 60, 100 кілометрів стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують з Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан вказав на ознаки того, що російська армія відходить із Криму. Зокрема, спочатку окупанти вивели Чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби ППО.

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