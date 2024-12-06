Удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: Зеленський сказав, що насправді потрібно Путіну

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Рогу, яких завдали російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

У своєму Telegram-каналі очільник держави опублікував відео з місця ударів.

“Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно”, - написав він.

Зеленський наголосив, що такі удари свідчать, що Путіну не потрібен реальний мир.

“Йому [Путіну] потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир”, - підсумував український президент.

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