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Удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: Зеленський сказав, що насправді потрібно Путіну

Удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: Зеленський сказав, що насправді потрібно Путіну

Путін і Зеленський / Фото: ТСН.ua

Російські бомби і ракети свідчать про справжні наміри Кремля.

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Рогу, яких завдали російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну. 

У своєму Telegram-каналі очільник держави опублікував відео з місця ударів.

“Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно”, - написав він. 

Зеленський наголосив, що такі удари свідчать, що Путіну не потрібен реальний мир. 

“Йому [Путіну] потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир”, - підсумував український президент. 

Нагадаємо, 6 грудня російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту. Цього ж дня російська терористична армія завдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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