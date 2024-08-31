Удари РФ по Сумщині та Харківщині: Зеленський назвав спосіб зупинити терор

Сьогодні від ранку російські терористи знову били керованими авіабомбами.

Президент України Володимир Зеленський назвав єдиний спосіб, яким можна зупинити удари російської терористичної армії керованими авіабомбами по Сумщині та по Харківщині.

Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 31 серпня.

Український президент нагадав про вчорашній бомбовий удар російських терористів, яким було пошкоджено багатоповерхівку у Харкові.

"Сьогодні в Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя шести людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав він.

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Також Зеленський повідомив про постраждалих від учорашньої атаки росіян.

"Девʼяносто сім людей були травмовані – усім надано необхідну допомогу. І це тільки в Харкові, тільки один день російських ударів", - наголосив він.

Президент зауважив, що сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і по Харківщині.

"Цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше – що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами. Ми переконуємо. Ми даємо аргументи, - запевнив Зеленський.

Далекобійні ракети та ППО

Український президент зазначив, що у Вашингтоні працює українська делегація, до складу якої входить перша віцепремʼєр-міністерка, міністр оборони, представники Генштабу та керівник Офісу.

“Були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста, дуже багато громад України”, - зазначив Зеленський.

За його словами, можливість очистити українське небо від російських керованих авіабомб стане сильним кроком, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру.

“Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події”, - заявив український президент.

Зеленський зазначив, що з міжнародними партнерами також ведуться переговори щодо систем ППО, які особливо потрібні перед початком навчального року, щоб дати більше безпеки українським дітям у школах, а також українським містам та енергетиці.

“Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО”, - наголосив президент.

Зеленський опублікував відео з місця удару по багатоповерхівці у Харкові

Нагадаємо, 30 серпня ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Російський обстріл, зокрема, знову спричинив проблеми з електроенергією.

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