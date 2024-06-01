Удари росіян: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у п'яти областях

Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.
Вранці 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України.
Про це повідомляє "Укренерго".
Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.
"Від березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури", - нагадали енергетики.
Нагадаємо, вночі росіяни здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні. Російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників "Shahed". Більше про потужну атаку читайте у новині.
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