Удари росіян: є пошкодження обладнання на енергооб'єктах у п'яти областях

Вранці 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України.

Про це повідомляє "Укренерго".

Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.

"Від березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури", - нагадали енергетики.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні. Російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників "Shahed". Більше про потужну атаку читайте у новині.

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