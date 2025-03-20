Удари Росії по Україні не припиняються: Зеленський відреагував на нічний обстріл

Цієї ночі окупанти масовано вдарили по Кропивницькому.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари Росії по Україні не припиняються. Цієї ночі росіяни запустили майже 200 "Шахедів" і дронів-імітаторів.

Про це глава держави повідомив зранку 20 березня.

"Удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру", - наголосив український лідер.

Зеленський також додав, що вночі 20 березня війська РФ здійснили масовану атака на Кіровоградську область. Відомо про щонайменше десятьох поранених, серед яких четверо дітей. Окрім того, пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру.

Як повідомлялося, вночі проти 20 березня росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник. Є потерпілі.

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