Удари СБУ по складах з КАБами залишають росіян без ключової зброї - експерт

Атаки на РФ впливають на ситуацію на фронті.

Удари дронів СБУ по аеродромам і складам з КАБами залишають російські війська без ключової зброї.

Про це написав політолог Тарас Загородній, коментуючи вдалі удари дронів СБУ по складам з КАБАми на аеродромі у Воронезькій області.

Експерт підкреслює, що удари дронів СБУ по російським територіям стали вже постійними.

"Це не тільки переносить війну на територію ворога, але і впливає на ситуацію на фронті. Навіть російські військові експерти визнали, що після ударів дронів команди Малюка по складах з боєприпасами (наприклад у російському Торопці), їх постачання на лінію фронту зменшилось. «Не вберегли склади – тепер маємо проблеми з постачанням на лінію фронту - така загальна тональність публікацій в Z-сітці російських телеграм-каналів", - підкреслює Загородній.

"Удари СБУ по аеродрому і складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі КАБ – це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у Харкові, Запоріжжі чи на Донбасі", - вважає політолог.

Експерт акцентує, що підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога.

"Знають куди будуть бити, але не здатні відбити масовану атаку дронів. Одним словом, демілітаризація-то йде по плану, але демілітаризують при цьому росіян", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що в ніч з 2 на 3 жовтня дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Саме звідси ворог активно бомбив КАБами наші міста і села.

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