Удари "Шахедами", балістикою і крилатими ракетами: армія РФ атакувала Україну вночі

Вночі проти четверга, 12 вересня, російські військові атакували безпілотниками Shahed, а також різними типами ракет. Сили ППО збили 44 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 9.00 було виявлено 69 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з Курської області.

Одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 росіяни випустили із Брянської області, а дві крилаті ракети Х-22/32 - із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний. Тим часом 64 БпЛА окупанти запустили з районів Курська, Єйська та Чауди.

"В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад до Росії, ще чотири – локаційно втрачені на території України", - йдеться у повідомленні.

Вночі протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Як повідомлялося, зранку 12 вересня у низці областей була оголошена повітряна тривога. Оголошено ракетну небезпеку.

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