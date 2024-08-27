Удари України по території РФ: Умєров назвав два головних завдання атак

Удари Україні по території РФ дозволять послабити військову міць країни-терористки та відсунути агресора від кордонів.

Про це наголосив міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна 2024.Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

"Ми просимо від партнерів схвалення про використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території ворога. Це дозволить нам послабити військову міць та відсунути агресора від наших кордонів. Наша симетрична відповідь цьому - це нарощувати свої військові спроможності, щоб давати відсіч на кожний обстріл та загрозу", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Україна передасть США список цілей у РФ, по яких вона хоче вдарити далекобійною зброєю.

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