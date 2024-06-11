Удари України вглиб Росії: Світан назвав необхідну зброю, яка зможе діставати аж до Уралу

Україні потрібні американські ракети Tomahawk для контролювання російської військової продукції, а також, щоб діставати до Уралу.

Про це сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан 24 Каналу.

"Але ми не отримали ракет з дальністю 500 кілометрів, немає в нас і TAURUS. Так от в 300-кілометровій зоні всього лише розташовано декілька російських аеродромів, до яких ми теоретично можемо дістати. В них основні військові об’єкти розміщені до Урала, це вглиб на 2 тисячі кілометрів", - наголосив він.

За його словами, дальність ураження Tomahawk складає понад 2 тисячі кілометрів. Саме ця зброя дасть можливість дістатися території Уралу.

"Тисячі одиниць таких ракет вироблено, але на них вже потрібно робити запит. А ці 16% – капля в морі. Росіяни, розуміючи цей радіус ураження, перебазуються на схід", - підсумував Світан.

Нагадаємо, американський P-8 Poseidon розпочав "полювання" на російську субмарину біля берегів США.

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