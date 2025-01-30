Удари вглиб Росії стають проблемними: Мартін Брест відверто розповів про труднощі із виробництвом дронів

Замовник поставив виробників дронів “у позу раком”, вимагаючи, щоб дохідність виробництва не була більшою за певні цифри.

Попри крутий злет української інженерії в галузі виробництва безпілотників, завдавати ударів по російських аеродромах та НПЗ стає з кожним місяцем дедалі складніше.

Про це розповів ветеран російсько-української війни Олег Болдирєв, відомий широкому загалу як блогер і письменник Мартін Брест, який залучений до виробництва дронів, в інтерв’ю “Українській правді”.

“Класні часи, коли ми могли на вибір втулити по будь-якому російському аеродрому чи НПЗ, вже відійшли. Зараз ми в ситуації: "Він би вбив, та хто ж йому дасть”, - зауважив Мартін Брест.

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За його словами, складність завдання із deep strike полягає в тому, що самі дрони доводить виготовляти дедалі складнішими, тож кожен удар стає все дорожчим.

“Противник розвивається – ми наздоганяємо. Ми щось придумуємо – він біжить за нами. Це складна і комплексна історія, але це точно не супермаркет, куди приходить замовник і каже: "Я це буду, а це – ні", - пояснив він.

Мартін Брест каже, що замовник поставив виробників дронів “у позу раком”, вимагаючи, щоб дохідність виробництва не була більшою за певні цифри. А це призводить до відтоку кадрів, оскільки зменшення доходності не дозволяє підтримувати відповідний рівень оплати праці українських інженерів.

“Люди звільняються або ж розбігаються по інших фірмах, тому що Захід зараз пропонує дуже цікаві вакансії для українських конструкторів БПЛА. Причому цінник більший від нашого удвічі, а то й утричі. Це дуже цікава історія для багатьох людей”, - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні величезний дефіцит інженерів та конструкторів, що ускладнює пошук кваліфікованих кадрів для оборонних підприємств. Проте, коли таких фахівців знаходять, їх можуть мобілізувати просто "під заводом".

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