Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удари ворога по Київщині та Миколаєву: головні новини ночі 13 жовтня

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удари ворога по Київщині та Миколаєву: головні новини ночі 13 жовтня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 13 жовтня: 

  • Вночі у Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники. Читати далі –>
  • Пізно вночі на 13 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про збиття безпілотників. Зокрема, за повідомленнями у соціальних мережах йшлося про відбиття ворожої атаки силами ППО. Читати далі –>
  • По Київщині вдарили дронами-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Читати далі –>
  • Українські військові знищили 36 росіян, танки та 4 гелікоптери. Читати далі –>

Читайте також:

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
15к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація