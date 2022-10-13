Удари ворога по Київщині та Миколаєву: головні новини ночі 13 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 13 жовтня:
- Вночі у Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи. Читати далі –>
- У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники. Читати далі –>
- Пізно вночі на 13 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про збиття безпілотників. Зокрема, за повідомленнями у соціальних мережах йшлося про відбиття ворожої атаки силами ППО. Читати далі –>
- По Київщині вдарили дронами-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Читати далі –>
- Українські військові знищили 36 росіян, танки та 4 гелікоптери. Читати далі –>
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