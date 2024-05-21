Удари західною зброєю по території РФ: військовий експерт вказав на важливий нюанс

Щодо теми ударів західною зброєю по території РФ, питання про те, щоб отримати прямий дозвіл від Держдепу натискати на "червону кнопку", яка запускає ATACMS та HIMARS у бік Бєлгорода, не стоїть. Наразі йдеться про те, щоб і на території РФ можна було забезпечити потік розвідданих у режимі 24/7, як це відбувається під час ударів по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Наприклад, можна було б бачити, як безпілотник фіксує результати удару ATACMS по полігону, де стояли російські окупанти, коли дві ракети знищили понад 100 росіян.

"Тобто з нашого боку йдеться саме про це, щоб нам це забезпечили. Відповідно Захід поки що на це не йде. І тут, до речі, доволі парадоксальна історія, чому навіть з нашого боку не йде підсвічування інформації, про яку пишуть лише західні ЗМІ", – стверджує військовий експерт.

Йдеться про те, що ми просимо деякого роду розвідувальні далекобійні безпілотники у США. Причому наголошується, що американцям ці безпілотники не потрібні, але вони нам їх не дають.

"Дивно виходить, що перед нами стоїть питання, щоб насамперед створити розвідувальні можливості, які б дозволяли бити по окупантах і на їх території в режимі 24/7. Але поки що про це не оголошується", – резюмував Киричевський.

Нагадаємо, політика адміністрації президента Джо Байдена в питанні щодо використання Україною зброї США для завдавання ударів по цілях на території Росії не змінилася.

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