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Удари завдавали високоточною зброєю: бомбардувальник РФ випустив по Харкову близько 16 ракет

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Військові злочин Путіна в Харкові - масштабні.

Стратегічний бомбардувальник Росії 16-ма ракетами атакував мирних харків'ян.

Про це повідомили у Генштабі.

"Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді, військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 28 лютого, бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю - ракетами класу "повітря-поверхня".

"Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

Після обстрілів Росії у місті зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків'ян, серед них і діти.

"Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу від 19.07 до 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов'язково передадуть до Гааги", - наголошують у штабі.

За повідомленням "Суспільного", видніє заграва і пожежі після вибухів у різних районах Харкова. Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі, Павлове Поле.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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