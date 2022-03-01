Удари завдавали високоточною зброєю: бомбардувальник РФ випустив по Харкову близько 16 ракет

Удари завдавали високоточною зброєю: бомбардувальник РФ випустив по Харкову близько 16 ракет

Військові злочин Путіна в Харкові - масштабні.

Стратегічний бомбардувальник Росії 16-ма ракетами атакував мирних харків'ян.

Про це повідомили у Генштабі.

"Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді, військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 28 лютого, бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю - ракетами класу "повітря-поверхня".

"Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

Після обстрілів Росії у місті зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків'ян, серед них і діти.

"Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу від 19.07 до 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов'язково передадуть до Гааги", - наголошують у штабі.

За повідомленням "Суспільного", видніє заграва і пожежі після вибухів у різних районах Харкова. Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі, Павлове Поле.