Ударила ножем в груди: у Дніпрі затримали жінку, яка жорстоко вбила співмешканця

Ударила ножем в груди: у Дніпрі затримали жінку, яка жорстоко вбила співмешканця

У Дніпрі затримали 50-річну жінку, яка підозрюється у жорстокому вбивстві чоловіка. Вона завдала йому удар ножем.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 25 травня в Амур-Нижньодніпровському районі між жінкою та її співмешканцем виник конфлікт, під час якого громадянка схопила ніж та вдарила ним у груди чоловіка. Від отриманих травм 58-річний постраждалий помер.

“Поліцейські затримали жінку. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Затриманій вже повідомлено про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває слідство”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Львівській області жінка потрапила до лікарні через укус змії.

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