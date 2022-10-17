Ударила по голові та кинула до колодязя: на Житомирщині мати позбулася немовляти

У Житомирській області мати вбила свою дитину. Свої дії вона не усвідомлювала.

У селі на Бердичівщині 38-річна жінка самотужки народила хлопчика й завдала йому не менше шести ударів тупим предметом по голові, після чого кинула до колодязя на території занедбаного обійстя.

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

"Тіло малюка пролежало там понад місяць, перш ніж його виявили. Судмедекспертизи констатували, що немовля було доношеним, з’явилося на світ живим, не мало жодних вад розвитку, а час між його народженням та смертю становив… лише кілька хвилин", – зазначили у суді.

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Під час досудового розслідування породіллю відправили на стаціонарну комісійну психіатричну експертизу, яка засвідчила: на час інкримінованого злочину жінка страждала на розумову відсталість, через що була позбавлена здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Під час судового засідання вона вказала, що не розуміє, що на неї тоді найшло.

Дослідивши докази, суд визнав доведеним, що мати у стані неосудності вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене статтею 117 КК України, та постановив ухвалу про застосування до неї примусових заходів медичного характеру. Після набуття рішенням законної сили жінку буде госпіталізовано до психіатричного лікувального закладу із суворим наглядом.

Нагадаємо, у Полтавській області 38-річну жінку визнано винною та на 10 років позбавлено волі за замах на вбивство власної дитини.

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