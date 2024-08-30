Вдарив незнайомця в груди та втік: у Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо нападника

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який біля дитячого майданчику на столичних Теремках тяжко поранив незнайомця.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Зазначимо, наприкінці травня цього року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць району перебуває чоловік з ножовим пораненням. Медики терміново госпіталізували 50-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини до лікарні.

Як з'ясувалося згодом, між двома чоловіками біля дитячого майданчику виник конфлікт, під час якого один з фігурантів ножем ударив незнайомця в груди та втік.

"Поліцейські оперативно розшукали та затримали 47-річного нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру", - вказано в повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Додамо, в Одеській області двоє хлопців зґвалтували односельчанку. Поліцейські відправили їх на лаву підсудних.

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