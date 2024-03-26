Ударив ножем: на Волині військовозобов'язаний чоловік напав на співробітника ТЦК

На Волині військовозобов'язаний чоловік напав на співробітника військкомату. Представникові ТЦК завдано удару ножем.

Про це розповіла пресофіцер Волинського обласного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук в ефірі "Радіо Свобода".

Що відомо

Як розповіла група оповіщення другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у місті Нововолинськ прийшла до військовозобов'язаного, оскільки він мав поїхати до навчального центру. Раніше він отримав бойову повістку.

"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття його до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", – зауважила Кравчук.

Жодних конфліктів, наголосила вона, не передувало. Військовозобов'язаний відкрив двері та відразу завдав два удари ножем, один із яких заблокував військовий ТЦК.

Раніше адвокат пояснив, за що можуть оштрафувати військовозобов'язаних.

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