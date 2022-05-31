Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по складах окупантів і скупченню живої сили

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по складах окупантів і скупченню живої сили

Українські пілоти минулої доби поколошматили позиції окупантів.

Учора, 30 травня, ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до 10 авіанальотів на ворожі позиції. Завдано вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів. Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області нацгвардієць збив третій ворожий літак за місяць. Військовослужбовець строкової служби Нацгвардії України влучним пострілом з ПЗРК "мінуснув" ворожий Су-25.

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