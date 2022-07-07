Ударна авіація ЗСУ атакувала окупантів на 2 напрямках: знищено техніку, живу сили та склади з боєприпасами

В результаті було знищено склад боєприпасів, техніку та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Вчора, 6 липня, протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено дві крилі ракети "Калібр", які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря.

На різних напрямках противник продовжував застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних Сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58. Ворог намагався знищити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Минулої доби по позиціях окукпанта своєю чергою працювала авіація ЗСУ.

"Ударна авіація – бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України, атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Знищено польовий склад боєприпасів, 2 командно-спостережні пункти російських окупантів, скупчення військ – до 10 одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога", - повідомляють в Командуванні Повітряних Сил.

Нагадаємо, що російські окупанти у середу, 6 липня, запустили ракету по Одеській області. Її вдалося збити силам протиповітряної оборони ЗСУ.

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