Ударна авіація ЗСУ поколошматила окупантів на кількох напрямках: знищено ворожі позиції РСЗВ та пункти постачання

Українські пілоти "покошмарили" окупантів на кількох ділянках.
В результаті російські загарбники втратили пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, техніку та особовий склад.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ,
"22 серпня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях", - повідомили в ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що українські військові збили російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771, ймовірно, у Харківській області.
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