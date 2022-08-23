Ударна авіація ЗСУ поколошматила окупантів на кількох напрямках: знищено ворожі позиції РСЗВ та пункти постачання

В результаті російські загарбники втратили пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, техніку та особовий склад.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ,

"22 серпня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях", - повідомили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові збили російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771, ймовірно, у Харківській області.

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