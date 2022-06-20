Ударна українська авіація знищила техніку, ротно-тактичну групу окупантів і опорний пункт

Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.
Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.
В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.
«Разом – до перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зброя, що наразі Збройні сили України отримують від країн-партнерок, - це грантова допомога. Щодо повного переозброєння, потрібно дочекатися постачання за ленд-лізом.
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