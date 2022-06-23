Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників ЗСУ поколошматили ротно-тактичну групу окупантів та їхній укріпрайон на Донеччині

В Донецькій області з окупантами добре попрацювала українська авіація.
Російські загарбники не дорахувались ротно-тактичної групи, а також втратили один укріпрайон.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"22 червня на Донеччині ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях. На східному напрямку завдано вогневе ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ - українські пілоти спрацювали на відмінно.
Раніше українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.
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