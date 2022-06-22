Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників знищили кілька ворожих складів з боєприпасами - Генштаб

Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників знищили кілька ворожих складів з боєприпасами - Генштаб

Українські пілоти нищать живу силу та техніку окупантів.

Минулої доби вони завдали ударів по ворожих складах та позиціях.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині: знищена жива сила і техніка окупантів.

Раніше ми повідомляли, що у Повітряних силах розповіли, як з'явився загальний образ "Привид Києва". Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту Києва. Він зауважив, що ворог тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10.

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