Ударом відірвало руку 20-річній дівчині: на Черкащині сталася жахлива аварія за участю легковика та вантажівки

Ударом відірвало руку 20-річній дівчині: на Черкащині сталася жахлива аварія за участю легковика та вантажівки

Удар виявився такої сили, що передня частина "Таврії" буквально перетворилася на купу металу.

У Черкаській області на трасі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок чого дівчині відірвало руку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, подія сталася на автодорозі Драбів-Золотоноша-Кононівка. Там зіткнулися "Таврія" та MAN. Зіткнення відбулось через те, що водій легковика на повній швидкості вилетів на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку.

Удар виявився такої сили, що передня частина "Таврії" буквально перетворилася на купу металу.

Внаслідок аварії постраждала 20-річна дівчина-пасажирка легковика — ударом їй відірвало руку. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні. Обидва водії не постраждали.

“Зараз слідчими у справах ДТП з постраждалими відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України. Слідство триває”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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