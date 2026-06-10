Чонгарський міст після атак / © Telegram / Схеми

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У Мережі опублікували фото наслідків атак на Чонгарський міст та понтонну переправу, яку збудувала окупаційна влада.

Фотографії показали журналісти «Схем», які отримали їх у розпорядження.

Які наслідки українських атак по Чонгарському мосту

На супутникових знімках Planet Labs видно наслідки атаки в ніч на 7 червня по Чонгарському мосту, який з’єднує Україну та окупований росіянами Крим. На знімках можна побачити чорні плями після уражень у центральній частині мосту.

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Окрім того, видно, що росіяни збудували поруч із мостом понтонну переправу, готуючись до ударів України.

Зауважимо, що цей міст є важливим для російської армії, оскільки саме через нього відбувається постачання для російського угруповання військ на півдні. До Чонгарського комплексу входять залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївки — Джанкоя, також автомобільний міст і старий автомобільний міст, який не використовується.



Як свідчить аналіз «Схем», вперше понтонна переправа з’явилася біля Чонгарського мосту ще у червні 2023 року. Пізніше її можна було побачити вже захованою під ним.



9 червня 2026 року міст вчергове зазнав атаки безпілотниками, однак фото ще немає.

Наслідки атак по Чонгарському мосту / © Telegram / Схеми

Удари України по Чонгарському мосту — останні новини

У середу, 10 червня, стало відомо, що ЗСУ повністю вивели з ладу Чонгарський міст, завдаючи ударів по ньому. Тим часом окупаційна «влада» намагається приховати масштаби руйнувань.

Як пояснив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, постійні удари по Чонгару поступово послаблюють ворожу логістику на півострові. Паралельно ЗСУ тиснуть на Кримський міст і завдають ударів по інших шляхах постачання окупантів.

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