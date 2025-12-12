ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Удари дронами по енергетиці: у низці областей знеструмлення, що радить "Укренерго"

Через наслідки восьми масованих атак з початку року в усіх областях України продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Енергетика України

Енергетика України / © Pixabay

У ніч проти 12 грудня російські війська завдали ударів безпілотниками по об’єктах енергетики у кількох регіонах України. Внаслідок атаки станом на ранок знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Також через бойові дії зафіксовано локальні відключення світла на Харківщині. За даними енергетиків, споживання електрики відповідає сезонним показникам. Рівень споживання сьогодні вранці був таким самим, як і вчора у цей час.

Водночас 11 грудня вечірній максимум був на 1,7% вищим, ніж у середу. Це пов’язано з тим, що в окремих регіонах застосовували менший обсяг обмежень. Через наслідки восьми масованих атак з початку року в усіх областях України продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Ощадливе споживання

В «Укренерго» наголосили, що зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

«Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» попередили про те, що відключення світла триватимуть довше.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie