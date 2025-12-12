Удари дронами по енергетиці: у низці областей знеструмлення, що радить "Укренерго"

Енергетика України / © Pixabay

У ніч проти 12 грудня російські війська завдали ударів безпілотниками по об’єктах енергетики у кількох регіонах України. Внаслідок атаки станом на ранок знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Також через бойові дії зафіксовано локальні відключення світла на Харківщині. За даними енергетиків, споживання електрики відповідає сезонним показникам. Рівень споживання сьогодні вранці був таким самим, як і вчора у цей час.

Водночас 11 грудня вечірній максимум був на 1,7% вищим, ніж у середу. Це пов’язано з тим, що в окремих регіонах застосовували менший обсяг обмежень. Через наслідки восьми масованих атак з початку року в усіх областях України продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Ощадливе споживання

В «Укренерго» наголосили, що зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

«Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» попередили про те, що відключення світла триватимуть довше.