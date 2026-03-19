Удари "Геранями": росіяни розбили ліцей у Чернігівській області (фото)

Наслідки атаки / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

На Чернігівщині, у селі Авдіївка Новгород-Сіверського району, російські дрони атакували діючий ліцей. Будівля навчального закладу зазнала серйозних пошкоджень.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Пізно ввечері трьома „Геранями“ росіяни знищили Авдіївський ліцей у Понорницькій громаді. Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси», — написав він.

Навчання у ліцеї донедавна було очним, і лише нещодавно діти через часті повітряні тривоги перейшли на змішаний формат роботи.

«У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила Росія», — додав очільник ОВА.

Наслідки ворожої атаки / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Крім того, 13 березня ворожий дрон атакував центр міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Внаслідок цього пошкодило міську бібліотеку та знищило 24 тисячі книг.

Про це «Суспільному» розповіла директорка бібліотеки Тетяна Костюкова.

Жінка розповіла, що станом на 1 січня 2026 року книжковий фонд Новгород-Сіверської міської бібліотеки налічував 25 тисяч примірників. Після атаки російського безпілотника типу «Герань» знищено 24 тисячі книг. Частина з них згоріла внаслідок пожежі, іншу частину залило водою під час гасіння вогню.

Війна в Україні — Росія атакує мирні міста

Російські війська у четвер, 19 березня, атакували обʼєкти інфраструктури у Запоріжжі. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його словами, для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення. Також в ОВА повідомили, що через російський удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Одна людина отримала поранення.

Також РФ масовано атакувала Одесу, внаслідок чого в різних районах міста зафіксовано руйнування, є постраждалі.

Про це повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

За його даними, у Приморському районі зафіксували пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих доправили до лікарні.

Дані Повітряних сил України

Війська країни-агресора Росії вночі 19 березня атакували Україну 133 ударними БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Протиповітряна оборона, попередньо, знешкодила 109 російських дронів на півночі, півдні, заході та сході країни. Внаслідок атаки, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків — на семи локаціях.