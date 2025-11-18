Удари по Дніпру пошкодили редакції "Суспільного" та "Українського радіо" (фото)

Будівля редакції «Суспільне Дніпро» після атаки / © "Суспільне Дніпро"

Доповнено додатковими матеріалами

Під час російської атаки на Дніпро у ніч проти 18 листопада була пошкоджена будівля з редакціями телекомпанії «Суспільне» і «Українського радіо».

Про це повідомило «Суспільне» в телеграм-каналі.

«Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада», ­– йдеться в заяві.

Спалахнула пожежа, яку загасили лише вранці. У будівлі повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття і дах.

На момент атаки працівників у редакції не було.

Будівля редакції «Суспільне Дніпро» після атаки / © "Суспільне Дніпро"

Нагадаємо, унаслідок масованої дронової атаки російських військ на Дніпро в ніч проти 18 листопада постраждали двоє містян. Удари спричинили пожежі та пошкодили значну кількість цивільних об’єктів, зокрема будівлю медіа, шість багатоквартирних будинків, СТО, магазини, заклад харчування та понад 20 машин.

Ворог також атакував у Дніпрі залізничну інфраструктуру. Були серйозно пошкоджені вокзал у місті, приміське депо, суттєво зруйнований основний ремонтний цех.