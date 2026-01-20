ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Удари по енергетиці: Зеленський дав доручення військовим

Сьогодні Росія зосереджує удари на обʼєктах енергетики.

Президент України Володимир Зеленський висловився про зміну тактики ударів РФ. І на цьому слід наголосити партнерам.

Про це повідомляє український лідер Володимир Зеленський.

Зеленськиий акцентував, що військові отримали доручення негайно зв’язатися з партнерами і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару. Передовсім йдеться про США. Ключовий акцент — особливе спрямування атак РФ на ураження обʼєктів енергетики.

«За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч», — наголосив президент.

Рніше Зеленський розповів деталі удару РФ по енергетиці України. Найважча ситуація зараз — у Києві. Чимало будинків без електро, тепло й водопостачання.

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній — усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію», — акцентував президент.

