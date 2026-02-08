Удари по "Капустиному Яру": у Генштабі розкрили наслідки атак

Капустин Яр

Стали відомі наслідки ударів ЗСУ по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області, звідки Росія запускає “Орешнік”. Зокрема, пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Які наслідки ударів по «Капустиному Яру»

За даними Генштабу, пошкоджено:

технічну споруду з обслуговування балістичних ракет середньої дальності

монтажний корпус;

склад матеріально-технічного забезпечення.

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», — додали у відомстві.

У Силах оборони наголошують: робота зі зниження бойового потенціалу російського агресора триватиме й надалі. Це відбуватиметься системно та цілеспрямовано.

“Капустин Яр” - що відомо про удар 5 лютого

Нагадаємо, впродовж січня 2026 року ЗСУ завдали серії ударів по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. Там, як відомо, розташований центр передстартової підготовки ракет середньої та міжконтинентальної дальності, зокрема комплексу «Орешнік». Ударні дії були здійснені, зокрема, з використанням українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго», які досягли цього стратегічного об’єкта на півдні Росії.

Частина будівель на полігоні отримала пошкодження, один ангар зазнав суттєвих руйнувань, а частину персоналу евакуйовано з зони ураження. Це спричинило пошкодження інфраструктури, що використовується для підготовки запусків, і стало важливим ударом по потенціалу ракетних програм противника.