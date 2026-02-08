ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Удари по "Капустиному Яру": у Генштабі розкрили наслідки атак

Через удари по «Капустиному Яру» РФ зазнала втрат.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Капустин Яр

Капустин Яр

Стали відомі наслідки ударів ЗСУ по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області, звідки Росія запускає “Орешнік”. Зокрема, пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Які наслідки ударів по «Капустиному Яру»

За даними Генштабу, пошкоджено:

  • технічну споруду з обслуговування балістичних ракет середньої дальності

  • монтажний корпус;

  • склад матеріально-технічного забезпечення.

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», — додали у відомстві.

У Силах оборони наголошують: робота зі зниження бойового потенціалу російського агресора триватиме й надалі. Це відбуватиметься системно та цілеспрямовано.

“Капустин Яр” - що відомо про удар 5 лютого

Нагадаємо, впродовж січня 2026 року ЗСУ завдали серії ударів по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. Там, як відомо, розташований центр передстартової підготовки ракет середньої та міжконтинентальної дальності, зокрема комплексу «Орешнік». Ударні дії були здійснені, зокрема, з використанням українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго», які досягли цього стратегічного об’єкта на півдні Росії.

Частина будівель на полігоні отримала пошкодження, один ангар зазнав суттєвих руйнувань, а частину персоналу евакуйовано з зони ураження. Це спричинило пошкодження інфраструктури, що використовується для підготовки запусків, і стало важливим ударом по потенціалу ракетних програм противника.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

