Удари по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, оголошено траур (фото)

Руйнування у Харкові внаслідок атаки 18 серпня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку на Харків дронами у ніч проти 18 серпня кількість загиблих зросла до шести, а постраждалих — до 20. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України та мер Харкова Ігор Терехов.

Рятувальники поінформували, що дістали з-під завалів у Харкові тіло загиблої жінки. Терехов заявив, що знайдено тіло ще одного загиблого. Так, кількість жертв унаслідок атаки безпілотниками зросла до шести. Двоє із жертв — діти: дівчинка віком 1,5 року та 16-річний хлопець.

Кількість поранених наразі сягає 20 людей, шестеро з яких — діти.

Надзвичайники врятували з-під завалів чоловіка та жінку.

Аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають. На місці обстрілу працюють близько 140 рятувальників та 39 одиниць техніки, зокрема — важка інженерна та спеціальна. Залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 18 серпня у регіоні — День жалоби.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня російська армія вдарила балістичною ракетою «Іскандер» по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова. «Приліт» стався поміж багатоповерхівок. Повідомлялося про поранених жінок, чоловіків та дитину.

Вже в ніч проти 18 серпня Харків атакували російські безпілотники. Ворожі дрони також влучили в Індустріальному районі міста. Один з ударів припав по житловій багатоповерхівці. Повідомлялося про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.