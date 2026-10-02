Удари по мостах Києва можуть позначитися на цінах і працівниках: прогноз економіста

Міст у Києві / © УНІАН

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Після чергових атака ворога з застосуванням реактивних безпілотників по Південному мосту в Києві виникли серйозні проблеми з пересуванням між лівим і правим берегами. Якщо такі обстріли стануть регулярними, наслідки відчує не лише транспортна система столиці, а й уся українська економіка.

Про це в інтерв’ю виданню «УНІАН» розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, економіст Іван Ус.

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Чотири головні ризики: як удари по переправах змінять повсякденне життя і ціни

Експерт пояснює, що дрони зазвичай не можуть одразу зруйнувати міцний міст. Проте через загрозу нових ударів владі доведеться тимчасово обмежувати рух транспорту.

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Постійні проблеми з переправами створюють для міста чотири головні ризики:

Втрата часу та сил. Дорога на роботу й додому може забирати на 1–2 години більше. Через це люди швидко втомлюватимуться і працюватимуть менш ефективно. Збитки для малого бізнесу. Через складну логістику люди менше ходитимуть до кав’ярень, магазинів і закладів обслуговування. Бізнес втрачатиме прибуток, а місто — податки. Зростання цін. Якщо вантажівкам доведеться їздити довшими об’їзними шляхами, зростуть витрати на пальне. Ці додаткові витрати закладуть у вартість товарів, що призведе до їх здорожчання. Психологічний тиск. Постійне очікування нових обстрілів виснажує людей і змушує підприємців відкладати інвестиції у розвиток бізнесу.

Чи закриватиметься бізнес та чи загрожує киянам хвиля звільнень

Попри складнощі з логістикою масового закриття підприємств Іван Ус не прогнозує. За його оцінкою, понад 70% бізнесів продовжуватимуть працювати, оскільки призупинення діяльності означає остаточну втрату клієнтів.

Він зауважив, що хвилі масових звільнень одразу очікувати теж не варто — ринку знадобиться час щонайменше до кінця осені, щоб адаптуватися.

Водночас експерт радить киянам за можливості переходити на віддалений формат роботи або розглядати варіант оренди житла на тому ж березі Дніпра, де розташоване їхнє робоче місце.

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Пороми чи тунелі під Дніпром: як Київ забезпечить сполучення між берегами

Іван Ус додав, якщо сполучення через мости буде суттєво ускладнене, місту доведеться негайно впроваджувати альтернативні шляхи. Ідея будівництва тунелю під Дніпром наразі нереалістична, оскільки це потребує багатьох років. Залучення мостів поза межами столиці також спричинить величезні затримки в дорозі.

Найшвидшим і найефективнішим рішенням він вважає запуск річкового транспорту, поромних переправ і використання понтонів. Перевага річкових суден полягає в тому, що вони є дрібнішою ціллю для ворожих атак порівняно зі стаціонарними мостами.

Чи можливо повністю зруйнувати всі мости в Києві

Економіст оцінює ймовірність сценарію з повним знищенням усіх київських мостів як низьку. Щоб досягти такого результату, Росії знадобиться колосальна кількість засобів ураження та одночасний запуск величезних роїв дронів, які довелося б відтягнути з інших напрямків фронту.

Крім того, капітальний міст майже неможливо знищити лише дистанційними ударами безпосередньо з повітря — для цього необхідний його фізичний підрив на місці. Надійне прикриття переправ системами ППО здатне звести до мінімуму ефективність ворожих атак.

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Росія атакує мости в Києві — останні новини

Нагадаємо, 1 жовтня російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро.

Також під час нічної атаки на Київ 2 жовтня зафіксовано нове влучання у Південний міст. Екстрені служби працюють на місці.

До того ж 2 жовтня росіяни завдали ще одного удару по Південному мосту в Києві.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що повністю зруйнувати радянські мости в Києві росіянам буде вкрай важко, однак ворог намагається суттєво зменшити їхню пропускну здатність.

Варто зауважити, що Південний міст у Києві бомблять не просто так, це — частина більшого плану Путіна: в ISW назвали цілі.

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