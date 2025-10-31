Удари по НПЗ Росії: Малюк розкрив нові деталі

Василь Малюк

Від початку року Сили оборони України завдали майже 160 успішних уражень обʼєктів нафтовидобутку та нафтопереробки на території РФ.

Про це під час пресконференції повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

«Якщо брати за вересень та жовтень поточного року — це 20 обʼєктів. Серед них — шість нафтопереробних заводи, два нафтових термінали, три нафтобази і девʼять нафтоперекачувальних станцій. Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів. До простою 37% потужностей нафтопереробних. А також до дефіциту в 57 регіонах РФ нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року», — зазначив Малюк.

З його слів, йдеться саме про законні цілі. Оскільки 90% бюджету Міністерства оборони РФ — це нафтовидобуток, нафтопереробка — це 90% бюджету Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, останнім часом СБУ успішно атакувала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерело. Ця цифра не враховує операції Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ.