Укрaїнa
283
1 хв

Удари по НПЗ Росії: Юсов прокоментував дані Reuters про наслідки

Через атаки на російські НПЗ громадяни держави-агресорки стикнулися зі страшною «бідою» — дефіцитом бензину. Це викликає у них істерику й паніку.

Катерина Сердюк
Атаки на Росію

Атаки на Росію / © ТСН.ua

За даними Reuters, далекобійними ударами України виведено 17% потужності нафтопереробки Росії. У ГУР підтвердили цю інформацію.

Про це сказав речник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю «Новини Live».

«Reuters пише, тому що Reuters знає. Ми бачимо, це неприхована інформація. Тут не потрібно якоїсь закритої аналітики. Всі дані моніторингу відкриті», — наголосив Юсов.

Як зазначає він, відома кількість уражень і є об’єктивна фіксація. Зокрема, самі громадяни Російської Федерації люб’язно виставляють і показують кадри, що підтверджують удари.

“ Черги на заправках також всі бачать. Що можемо підтвердити з закритих перехоплень тих, що в окремих підрозділах окупантів справді вводиться вже обмеження на паливно-мастильні матеріали», — завершив Юсов.

Раніше Сили оборони уразили 2 нафтові об’єкти РФ. Йдеться про Рязанський нафтопереробний завод в Росії та нафтобазу в окупованому Луганську.

«Нафто-наливайка 17,1 млн т на рік. 1 з 4 найбільших НПЗ РФ», — зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Також бійці 14-го полку СБС вдарили по «Луганській нафтобазі». Наслідки у вигляді дефіциту бензину вже відчутні. У Мережі постійно з’являються відеоролики з чергами на заправки.

283
