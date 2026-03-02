Удари по об'єктах у Новоросійську РФ: Генштаб оприлюднив деталі

Атака на Росію / © ТСН.ua

Вночі 2 березня Сили оборони уразили нафтовий термінал «Шесхарис» та військово-морську базу «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано масштабну пожежу на території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Попередньо, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару внаслідок ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу «Албашнефть» у Краснодарському краї РФ.

У відомстві наголошують: кроки, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, продовжуватимуть здійснювати системно.

Останні удари по РФ — коротко

Раніше ми писали, що у російському місті Новоросійськ сталася масована атака БпЛА, внаслідок якої спалахнув нафтовий термінал у районі морського порту. У місті було чутно вибухи, ймовірно, працювала система ППО. У соцмережах з’явилися відео масштабної пожежі та моментів вибухів. Через атаку в районі набережної та порту тимчасово перекривали рух транспорту.

Також відомо, що 28 лютого в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на НПЗ «Албашнефть». Внаслідок інциденту, попередньо, ніхто не постраждав. За даними росіян, полум’я охопило один із резервуарів підприємства та прилеглу територію площею близько 150 квадратних метрів.