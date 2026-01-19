Удари Росії по підстанціях АЕС: експерт попередив про наслідки

Атаки на підстанції АЕС створюють ризик ядерної катастрофи / © ТСН

Російські удари по підстанціях, які забезпечують передавання електроенергії від атомних електростанцій, здатні спровокувати аварійні режими роботи реакторів і створити ризик ядерної катастрофи.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Вечір.LIVE.

Експерт нагадав, що атаки на об’єкти, пов’язані з АЕС, фіксуються ще від листопада 2022 року.

«Коли відбувається ураження підстанції, яка відводить потужність від атомної станції, енергоблок переходить в аварійний режим. Реактор не здатен миттєво зупинитися, адже вироблену електроенергію немає куди передавати. У результаті він працює в екстремальних умовах, що може створити загрозу ядерної аварії. Під ризиком опиняється й ключове обладнання, зокрема генератори», — пояснив Омельченко.

За його словами, раніше інформацію про такі удари не розголошували, однак зараз про цю небезпеку необхідно відкрито заявляти на міжнародному рівні, щоб привернути увагу світу до потенційних наслідків атак на атомну інфраструктуру.

Нагадаємо, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» заявив, що катастрофічні наслідки можливих атак Росії на підстанції поблизу українських АЕС.

А раніше в ГУР повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).