Удари по підстанціях, зруйновані будинки і загиблі: що відомо про наслідки масованої атаки РФ

Масована атака на Україну 7 листопада — загиблі та удари по енергетиці / © ДСНС

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У ніч проти 7 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударами опинилися Київ та низка областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки, об’єкти енергетики й цивільної інфраструктури.

ТСН.ua зібрав головне про наслідки масованої атаки на Україну 7 листопада.

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Київ: шестеро постраждалих, пошкоджені будинки та Північний міст

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, серед яких дитина. У столиці пошкоджені житлові будинки, дитсадок і Північний міст, а через проблеми з електропостачанням виникли перебої в роботі транспорту.

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У Солом’янському районі частково зруйновано фасад першого поверху житлової п’ятиповерхівки. Ще в кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено двоповерхову будівлю на території дитячого садка. На одній із локацій рятувальники загасили пожежу вантажівки та нежитлової споруди.

У Дарницькому районі російський безпілотник влучив у двоповерховий приватний будинок, де виникла пожежа. У Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння сміття на території покинутої промзони та локалізували невелику пожежу на даху нежитлової будівлі.

Одним із наслідків атаки стало пошкодження Північного мосту. За словами мера Віталія Кличка, кілька ракет влучили в переправу, пошкодивши дорожнє покриття, тролейбусну контактну мережу та лінію електропередавання. Вибухова хвиля також понівечила п’ять вантажівок, які стояли на парковці, яка розташована поруч.

Рух Північним мостом перекрили в обох напрямках. Через це столичні автобуси № 21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР і 47-ТР тимчасово курсують за зміненими маршрутами. Частину транспорту спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

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Водночас через пошкодження енергетичних об’єктів на Київщині та Житомирщині у столиці склалася складна ситуація з електропостачанням. За словами мера Віталія Кличка, це також впливає на роботу систем тепло- та водопостачання. Енергетики й комунальники працюють над стабілізацією ситуації.

Через нестабільну напругу в електромережі можливі перебої й у роботі столичного метро. У КМДА повідомили, що рух поїздів на всіх лініях відновлено, однак не виключають тимчасових зупинок, збільшення інтервалів та короткочасних перебоїв у роботі ескалаторів.

Атака на Київ: серед трьох постраждалих є дитина (фото) (11 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Росія атакувала Київщину

На Київщині внаслідок масованої атаки російських ракет і безпілотників пошкоджено житлові будинки, підприємства та об’єкти енергетики. Руйнування зафіксували у п’яти районах області.

Як повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки на Броварський район напередодні ввечері.

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За його даними, у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків, адміністративну будівлю, 11 автомобілів, приміщення АЗС, автосалон, дві СТО, виробничо-складські приміщення та два підприємства.

У Бучанському та Обухівському районах пошкоджено енергетичні об’єкти, у Бориспільському — об’єкт інфраструктури. На Білоцерківщині вибуховою хвилею вибило вікна у чотирьох приватних будинках.

За інформацією ДСНС, у селі Богданівка Броварського району російський безпілотник влучив у приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, а під завалами опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження вибралася самостійно, тоді як її чоловіка 1951 року народження визволили рятувальники. Обоє зазнали травм.

Водночас у ДТЕК повідомили, що росіяни атакували один з енергетичних об’єктів компанії. Через значні пошкодження частина Броварського району залишилася без електропостачання. Енергетики попереджають, що відновлення потребуватиме часу, а повітряні тривоги та загроза повторних ударів ускладнюють ремонтні роботи.

На місцях атак триває ліквідація наслідків та фіксація пошкоджень.

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Наслідки ударів по Вінниччині

На Вінниччині російські війська вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів постраждала одна людина, також зафіксовано пошкодження цивільних об’єктів.

Як повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, постраждала перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають їй необхідну допомогу.

За словами Заболотної, під час атаки пошкоджено будівлю пожежної частини та територію місцевого ринку. Вогонь знищив приватні автомобілі й торговельний кіоск, в будівлях вибило вікна.

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу також постраждала рятувальна техніка. На момент атаки працівники підрозділу перебували в укритті, тому ніхто з них не травмувався. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.

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Ворог вдарив по Житомирщині

На Житомирщині російські війська атакували об’єкти енергетичної та паливної інфраструктури. У регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, під час комбінованої повітряної атаки, що розпочалася ввечері 6 листопада, під ударами опинилися об’єкти у Житомирській та Звягельській громадах.

За його словами, рятувальники загасили пожежі на місцях влучань, а енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання. Інформації про загиблих і травмованих не надходило.

Окремо у ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару виникла пожежа на об’єкті паливної інфраструктури у Звягельському районі. Займання ліквідували 34 рятувальники за допомогою 13 одиниць техніки.

Атака на Житомирщину / © ДСНС

Атака на Житомирщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, серед них — дитина.

За останніми даними ДСНС, у Павлограді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Після обстрілів виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що внаслідок атаки безпілотників на Павлоград постраждали троє людей. Зокрема, 32-річного чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості, а 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно. Також, за даними ОВА, вночі над областю збили 12 російських безпілотників.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району зафіксовано пошкодження інфраструктури.

На Нікопольщині росіяни атакували FPV-дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджено приватний будинок та інфраструктурні об’єкти. Крім того, під удар потрапила інфраструктура Новопільської громади Криворізького району.

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Скільки ракет і дронів збила ППО

У ніч проти 7 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та 172 безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 153 повітряні цілі.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни використали ракети «Іскандер-М», «Циркон», KN-23 та С-400, які запускали з Брянської та Воронезької областей РФ. Також ворог атакував безпілотниками Shahed, «Гербера» та «Пародія». Серед 172 дронів 137 були реактивними. Основним напрямком удару стала Київщина.

За попередніми даними військових, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила чотири ракети та 149 безпілотників, з яких 117 — реактивні.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а падіння уламків збитих цілей — ще на десяти. На момент оприлюднення зведення кілька ворожих дронів залишалися в повітряному просторі України, тому бойова робота тривала.

Зеленський відреагував на масовану атаку на Україну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головною ціллю російської атаки в ніч проти 7 листопада знову стала енергетична інфраструктура. За його словами, російські війська застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі ракети були спрямовані на Київ і Київщину.

Як заявив глава держави, на Київщині під удар потрапили підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею і центральними регіонами України. Також пошкоджено підстанції у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зеленський зазначив, що в Києві склалася складна ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням. У столиці пошкоджено житлові будинки, Північний міст і частково зруйновано дитсадок. Загалом, за словами президента, під ударами опинилися Київ та ще 12 регіонів. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких одна дитина.

Президент також закликав США посилити підтримку України. Зокрема, він наголосив на важливості двопартійної підтримки в Конгресі, посилення санкцій проти Росії та подальшої допомоги Україні.

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