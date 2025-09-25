Удари по полігонах: "Осман" назвав єдиний вихід, як убезпечити навчальні центри

Військовий пояснив, чому полігони варто перемістити на захід країни / © СБУ

Навчальні центри Сил оборони, де тренують мобілізованих, слід перенести на захід країни.

Таку пропозицію висловив український військовий батальйону «Айдар», Станіслав Бунятов із позивним «Осман», коментуючи останній удар РФ по полігону у Чернігівській області.

Він наголосив, що ворог має чітку інформацію про розміщення рекрутерів у певних місцях. Натомість українське командування до таких об’єктів ставиться як до об’єктів у тилу.

«А доки вони „у тилу“, над їхнім захистом від розвідувальних дронів як слід не працюють. Йдучи далі, можу сказати, що подібних розрахунків бракує не лише для захисту таких об’єктів, а й для прифронтових територій. Ще далі: для захисту подібних обʼєктів від ракет потрібне ПВО, якого в нашій країні дуже мало», — каже військовий.

Що пропонує Бунятов

«Осман» пропонує максимально розосередити особовий склад рекрутів: проводити харчування у бліндажах, навчати в групах по 10–15 людей тощо.

«Але для цього не вистачає інструкторів та старших на місцях: наразі один інструктор, дай боже, на 50 осіб. Чому військові з обмеженнями для служби не хочуть служити на полігонах? — через низьку заробітну плату», — зауважив він.

Найкращий варіант, на думку Бунятова — перемістити навчальні центри на захід країни.

«І розвідувальних дронів буде менше, і з’явиться можливість збити ракету на шляху», — підсумував він.

Нагадаємо, у середу, 24 вересня, ворог знову завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Перед тим, 12 серпня РФ також завдала ракетного удару по полігону Сил оборони.

ТСН.ua пояснив, чому трагедії повторюються та хто має понести відповідальність.