Удари по РФ дають результат: Зеленський заявив, що найближче оточення Путіна готове до миру

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропоновані Києвом кроки для завершення війни знаходять підтримку не лише серед міжнародних партнерів, але й серед найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. У Москві дедалі більше розуміють, що альтернативи мирному врегулюванню просто не існує.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента у п’ятницю, 10 липня.

Далекобійні санкції та бензинова криза

За словами глави держави, українські Сили оборони продовжують успішно реалізовувати стратегію ударів по об’єктах Російської Федерації. Внаслідок цих влучних атак російська бензинова криза стрімко поглиблюється, що є справедливою відповіддю на небажання Кремля припиняти бойові дії.

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«Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність», — наголосив Володимир Зеленський.

Посилення атак по території агресора

Президент також високо оцінив поточну операцію Служби безпеки України щодо застосування так званих далекобійних санкцій. Він анонсував подальше масштабування цих дій, щоб українські захисники мали змогу ефективніше нищити військові цілі.

«Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, — на території Росії», — підсумував лідер країни.

Нагадаємо, Україна знайшла спосіб послабити Росію. Російське суспільство почало відчувати, що війна безпосередньо впливає на його повсякдення. Далекобійні удари по території Росії безпосередньо обмежують спроможність держави-агресорки продовжувати війну проти України.

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