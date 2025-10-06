Удари по Росії: Зеленський натякнув на застосування українських ракет "Фламінго"

Володимир Зеленський / © Getty Images

Останніми днями Україна застосовує виключно українські вироби. І йдеться не лише про дрони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Нідерландів.

«І по тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей», — зазначив він.

Також Зеленський прокоментував можливості виробляти обсяг ракет і дронів 2026 року на 35 мільярдів.

«На сьогодні це наше розуміння, ми вважаємо, що це реальність, в якій ми є, ми вважаємо, що ми дійсно збільшили наші можливості. Це залежить від цієї суми, чи будуть відповідні гроші, звідки ці гроші можуть бути», — зазначив президент.

Як підкреслює український лідер, у нас є 30 двосторонніх угод, у більшості яких є зрозумілий фінанс.

«До речі, Німеччина одна з найбільших донаторів допомоги збройної не тільки на рік, і в угодах там є і гуманітарна допомога, і допомога нашій армії і виробництва. У нас таких, я б сказав, кілька країн в Європі, не всі, але є кілька країн, які дійсно дуже сильно допомагають Україні», — каже очільник держави.

Це частина бюджету, який Україна буде використовувати на нашу далекобійність.

«Не тільки далекобійність, але і відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті», — додав Зеленський.

Раніше йшлося про те, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Ключові характеристики:

можуть летіти всього за 50 метрів над землею

мають дальність польоту понад 3000 км

величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.

У перспективі — вихід кампанії DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили. Це станеться, якщо «Фламінго» зможе прорвати російську протиповітряну оборону. Так, дальність польоту ракети дозволяє обманювати ППО шляхом постійної зміни вектори польоту до своєї цілі.