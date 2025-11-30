Удари по Саратовському НПЗ та об'єктах у Криму: Світан пояснив, чим вони важливі

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Нещодавно дрони вдарили по Саратовському НПЗ та низці військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Україні вдається системно тиснути на РФ.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Чим особлива атака в ніч на 28 листопада

Річ у тім, що Саратовський НПЗ розташований не так далеко від аеродрому «Енгельс-2». Там розташована стратегічна авіація ворога, за допомогою якої запускають ракети по Україні. Також туди нещодавно перемістили низку тактичної авіації — Су-34, Су-35.

Реклама

«Для нас важливо добратися до спеціальної інженерної служби, яка обслуговує ракети. Також до складів паливно-мастильних матеріалів, паливо до яких постачають саме з Саратовського НПЗ. Це була комплексна атака», — зазначив Світан.

Ще один успішний удар припав на аеродром «Саки», де вдалося знищити низку різних об’єктів. Зокрема, там вибили низку об’єктів ППО, ангар з безпілотниками «Форпост» та «Оріон», командно-диспетчерський пункт тощо.

«Складність цієї операції продемонструвала, що їх почали виконувати толкові авіаційні спеціалісти. Спершу був удар по теплоелетростанції, яка живить обладнання на аеродромі. Потім добралися до ППО, а вже далі вдарили по місцю зберігання безпілотників. Це добре підготовлена операція», — сказав Світан.

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

Реклама

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.