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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Удари по водопостачанню — куди може бити Росія і до чого готуватися киянам

Улітку окупанти можуть бити по системам водопостачання українців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Українцям варто готуватися до можливого припинення водопостачання

Українцям варто готуватися до можливого припинення водопостачання / © Pixabay

Пошкодження системи водопостачання може перетворитися на одну з основних літніх загроз для жителів Києва.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

«Ворог намагатиметься залишити Київ без води і до цього треба готуватися кожному киянину. Якщо у випадку зі світлом переважно всі вже мають EcoFlow і подібні зарядні станції, то в інших випадках треба ретельно готуватися», — сказав він.

Експерт радить киянам без паніки мати запас на кілька днів: близько 2 літрів питної води на людину на добу та 3–4 літри технічної.

Росіяни можуть бити по водопостачанню — що відомо

ЗМІ повідомляли, що Російська Федерація готується до ударів по об’єктах водопостачання в Україні. У разі пошкодження мільйони людей в різних містах країни отримуватимуть воду за розкладом.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також зауважує, що цілями росіян дійсно можуть бути об’єкти водозабору і насосні станції. З його слів, основна вразливість водних мереж — відсутність резервних систем забору води, які могли б стати альтернативою на випадок руйнування чинної системи.

«Насоси складно знайти (для заміни), а ремонт займе тижні», — сказав він.

Які регіони у зоні ризику

В основній зоні ризику — десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська, а також столиця — Київ.

Нові цілі РФ для атак

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нові цілі РФ для атак — не об’єкти енергетики. Влітку російські окупанти планують бити по логістиці, а також системі водопостачання.

«Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, руські битимуть по логістиці — по залізниці та іншому. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі — мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо», — зазначав Зеленський.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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