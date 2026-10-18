- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
Удари по Запоріжжю: є загибла, розтрощені автівки та будинки (фото)
Окупанти знову терирозували Запоріжжя — місто оговтується після потужної атаки.
Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю. Загинула жінка.
Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Михайло Семікін.
«На жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені — 58-річна жінка та 6-річна дівчинка», — зазначив він.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.
Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.
Нагадаємо, російська армія завдала удару балістичною ракетою по Харкову, а також атакувала Полтаву безпілотником. У Харкові постраждали щонайменше четверо людей. У Полтаві внаслідок влучання ворожого БпЛА загинула людина, ще двоє дістали травми.