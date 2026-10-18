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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Удари по Запоріжжю: є загибла, розтрощені автівки та будинки (фото)

Окупанти знову терирозували Запоріжжя — місто оговтується після потужної атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю. Загинула жінка.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Михайло Семікін.

«На жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені — 58-річна жінка та 6-річна дівчинка», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.

Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, російська армія завдала удару балістичною ракетою по Харкову, а також атакувала Полтаву безпілотником. У Харкові постраждали щонайменше четверо людей. У Полтаві внаслідок влучання ворожого БпЛА загинула людина, ще двоє дістали травми.

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