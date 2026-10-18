Удари по Запоріжжю: є загибла, розтрощені автівки та будинки (фото)

Певно, кожний з українців задумувався: а скільки ж треба заробляти, щоб ні в чому собі не відмовляти, звичайно ж у розумних межах. Сайт ТСН.ua зробив для читачів такий орієнтовний розрахунок «від і до». Результат шокував: київська «націнка на рівень життя» виявилась величезною.